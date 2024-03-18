Bakan Güler'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Kaynak: AA
Bakan Güler'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin anısına bir mesaj yayınladı

Bakan Güler, bu özel günde şehitleri saygı ve rahmetle anarken, gazileri de şükranla andığını ifade etti. Çanakkale Zaferi’nin, milletin bağımsızlık ve geleceğine olan tutkusunun, vatanına olan bağlılığının bir simgesi olduğunu vurguladı. Türk askerlerinin, düşmanın üstün teknolojisine karşı iman gücüyle Çanakkale’yi geçilmez kıldığını ve Türk milletinin özgürlüğüne olan sarsılmaz inancını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bakan Güler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun da bu milli ruh ve bilinçle mümkün olduğunu, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de Çanakkale Savaşları’ndaki liderliğiyle tarihe adını yazdırdığını hatırlattı.

Bakan, Çanakkale’de ve Milli Mücadele’de sergilenen kahramanlık ve fedakarlıkların, Türkiye’nin daha güçlü bir geleceğe ulaşması için ilham kaynağı olduğunu ve ordumuzun birçok kritik görevi başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Ayrıca, şehit ve gazi ailelerine daima destek olacaklarını ve tüm devlet büyükleri ile komutanları saygıyla andıklarını sözlerine ekledi.

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