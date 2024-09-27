Bakan Güler'den Deniz Kuvvetleri günü tebriği

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in personelin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ederek görevlerinde başarılar dilediği belirtildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de kabulde yer aldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.



Bakan Yaşar Güler, personelimizin Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik… pic.twitter.com/a8sQgDDRB4