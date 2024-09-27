Bakan Güler'den Deniz Kuvvetleri günü tebriği

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Güler'den Deniz Kuvvetleri günü tebriği

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve personelini kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in personelin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ederek görevlerinde başarılar dilediği belirtildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de kabulde yer aldı.

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