Bakan Güler'den Isparta'da şehit olan askerler için taziye mesajı

Kaynak: AA
Bakan Güler'den Isparta'da şehit olan askerler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, kaza sonucu şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz için yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 9 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize sabır dilerim."

Isparta'da akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü: 6 asker şehitIsparta'da akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü: 6 asker şehit

Sabıkalı helikopter: UH-1! Daha önce 6 kez düşmüştü, bu defa 6 şehit verdikSabıkalı helikopter: UH-1! Daha önce 6 kez düşmüştü, bu defa 6 şehit verdik

Son Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı (9 Aralık 2024)
Borsa günü yükselişle tamamladı (9 Aralık 2024)
New York borsası yatay seyirle açıldı (9 Aralık 2024)
New York borsası yatay seyirle açıldı
25 bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...
25 bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...
Elon Musk’ın oğlu X’ten babasına Trump mesajı
Elon Musk’ın oğlu X’ten babasına Trump mesajı
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'dan yine tepki çeken paylaşım!
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'dan yine tepki çeken paylaşım!