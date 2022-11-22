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Bakan Hulusi Akar'dan F-16 ve S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 konusunda ABD Savunma Bakanlığı'nın tedariki desteklediğini belirterek, "F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabii ki kafamızda başka şeyler var" dedi. S-400'ün kurulumuna ilişkin ise "S-400 kullanılmaya hazır, tehdit gelirse bunu kullanırız" diye konuştu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:34
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Bakan Hulusi Akar'dan F-16 ve S-400 açıklaması

Bakan Hulusi Akar'dan F-16 ve S-400 açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

NTV'de yer alan habere göre Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "ABD Savunma Bakanlığı tedarikin desteklendiğini söylüyor. F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi.

Akar, S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" diye konuştu.

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