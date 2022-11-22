Bakan Hulusi Akar'dan F-16 ve S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

NTV'de yer alan habere göre Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "ABD Savunma Bakanlığı tedarikin desteklendiğini söylüyor. F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi.

Akar, S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" diye konuştu.