Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma saatleri kısalacak mı?

Çalışma saatlerinin 45 günden 40 güne düşeceği yönündeki iddialar uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, "Çalışma süreleri, ücretler, işçilerin refahı, gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir." dedi.

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız. Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."