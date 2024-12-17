Bakan Işıkhan asgari ücrette rakam için tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Işıkhan asgari ücrette rakam için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Artık bir teklif bekliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Asgari ücret için zam pazarlığı başladı. 10 Aralık ve 16 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantılarda herhangi bir bir rakam telaffuz edilmezken, gözler üçüncü asgari ücret toplantısına çevrildi. Komisyon, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak.

Toplantıya başkanlık edecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu çıkışında gazetecilere asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "İş ve işveren kesimlerimizden de artık bir teklif bekliyoruz. inşallah bu teklifi aldıktan sonra da bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içerisinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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