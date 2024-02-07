Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması. Artış olacak mı canlı yayında duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama gerçekleştirdi. Işıkhan, konuyla ilgili, “Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

Bakan Işıkhan, "Emekliler bizim için çok değerli. Enflasyona karşı vatandaşlarımızı ezdirmeme konusu emeklilerimiz için de geçerli. Bayram ikramiyesi de AKP döneminde gerçekleşti. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2 bin TL ile başladık daha sonra 2.200 TL'ye ardından da 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını öncelendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun, Hazine Bakanımız ile görüşeceğiz gerekli değerlendirmeleri yapıp Cumhurbaşkanımıza sunacağız" diye konuştu.