Bakan Kacır’dan işbirliği anlaşması

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Kacır’dan işbirliği anlaşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın önemli bir parçaları arasında olan rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Enercon şirketi yöneticileriyle düzenlediği görüşmeye yönelik paylaşımda bulundu.

Rüzgar enerjisi sektörünün öncü şirketlerinden Enercon'un Global Ticaretten Sorumlu Başkanı Ulrich Schulze Südhoff ile Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Üst Yöneticisi Arif Günyar ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini söyleyen Kacır, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın önemli bir parçası olan rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Türkiye bu alanın öncü ülkesi ve yatırımlar için cazibe merkezi olacak." Dedi.

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