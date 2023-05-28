Bakan Karaismailoğlu Trabzon’da oyunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon’da oyunu kullandı.

Bakan Karaismailoğlu Trabzon’da oyunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon’da oyunu kullandı.

İHA’nın haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimlerinde oyunu kullanmak için Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde bulunan Borsa İstanbul Ortaokulu'na geldi.

2045 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Karaismailoğlu, yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını aldı. Oy zarfını sandığa atan Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Seçimin hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, “Demokrasinin olmazsa olmazı sandık başındayız. 14 Mayıs’ta yarım kalan maçı bugün inşallah bitireceğiz. Memleketimiz için hayırlı olsun. Tabi bunlar güzel günler. Memleketin geleceği için adım atıyoruz. Vatandaşımız kararını veriyor. İnşallah en büyük takdiri vatandaşımız verecektir. İnşallah memleketimize, milletimize hayırlı olur. Daha mutlu daha güzel daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Milletvekili seçimlerimizi 14 Mayıs’a tamamlamıştık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bugün tamamlıyoruz. İnşallah artık bundan sonra işimize bakacağız” şeklinde konuştu.

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