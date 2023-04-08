8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Deprem bölgesine 3,4 milyar destekleme ödemesi yaptık

Deprem bölgesine 3,4 milyar destekleme ödemesi yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, felaket bölgesine "3,4 milyar liralık destekleme ödemesi verdik"dedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:14
Takip Et

Bakan Kirişçi açıkladı: Deprem bölgesine 3,4 milyar destekleme ödemesi yaptık

Deprem bölgesine 3,4 milyar destekleme ödemesi yaptık
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesinde görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi. 

"DEPREM BÖLGESİNE 3,4 MİLYAR LİRA DESTEK YAPTIK“

Deprem bölgesindeki tarımsal üretimde bir aksama olmaması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Kirişci, “60 bin konutta yakacak için vatandaşlarımız ısınsın diye odun dağıtırken, 3 buçuk milyon litre akaryakıt dağıttık. Sokaktaki hayvanlara, sahipsiz hayvanlara mama dağıtırken büyükbaş, küçükbaş, kanatlı gibi hayvanlara, vatandaşlarımız bir yem arayışı içerisine girmesin diye de 16 bin ton yem dağıttık. 1,4 milyar liralık bir yemle ilgili nakit dağıtımında bulunduk. 13 milyar 826 milyon liralık parasal destekleme ödemelerinin 3,4 milyar liralık kısmını deprem bölgesine verdik” ifadelerini kullandı.

8 binin üzerinde büyükbaş, 66 binin üzerinde de küçükbaşın telef olduğunu kaydeden Kirişci, “Doğal afetler önce yangınla başladı. Devamında deprem, sonra da sel felaketini yaşadık. Biz bu coğrafyanın böyle bir özelliğinin olduğunu Giderek buna uygun tedbirler almamız lazım. Bu deprem yaşandığından arkadaşlara ilk talimatım şu olmuştur. Herkes gördüğünü mutlaka yapsın. Herkes edindiği tecrübeyi mutlaka bir kenara not edin. Çünkü yaşanabilecek en maliyetli bir tecrübeyi biz yaşadık” dedi.

 

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
3
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
5
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
6
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Samsun'da deprem
﻿Samsun'da deprem
﻿Samsun'da deprem
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
﻿Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
﻿Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.