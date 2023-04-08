Deprem bölgesine 3,4 milyar destekleme ödemesi yaptık

İHA'nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesinde görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

"DEPREM BÖLGESİNE 3,4 MİLYAR LİRA DESTEK YAPTIK“

Deprem bölgesindeki tarımsal üretimde bir aksama olmaması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Kirişci, “60 bin konutta yakacak için vatandaşlarımız ısınsın diye odun dağıtırken, 3 buçuk milyon litre akaryakıt dağıttık. Sokaktaki hayvanlara, sahipsiz hayvanlara mama dağıtırken büyükbaş, küçükbaş, kanatlı gibi hayvanlara, vatandaşlarımız bir yem arayışı içerisine girmesin diye de 16 bin ton yem dağıttık. 1,4 milyar liralık bir yemle ilgili nakit dağıtımında bulunduk. 13 milyar 826 milyon liralık parasal destekleme ödemelerinin 3,4 milyar liralık kısmını deprem bölgesine verdik” ifadelerini kullandı.

8 binin üzerinde büyükbaş, 66 binin üzerinde de küçükbaşın telef olduğunu kaydeden Kirişci, “Doğal afetler önce yangınla başladı. Devamında deprem, sonra da sel felaketini yaşadık. Biz bu coğrafyanın böyle bir özelliğinin olduğunu Giderek buna uygun tedbirler almamız lazım. Bu deprem yaşandığından arkadaşlara ilk talimatım şu olmuştur. Herkes gördüğünü mutlaka yapsın. Herkes edindiği tecrübeyi mutlaka bir kenara not edin. Çünkü yaşanabilecek en maliyetli bir tecrübeyi biz yaşadık” dedi.