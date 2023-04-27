Bakan Kirişçi açıkladı. Tarımsal sulamada 4,5 Milyar lira ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını belirtti.

Bakan Kirişçi açıkladı. Tarımsal sulamada 4,5 Milyar lira ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kirişçi'nin açıklaması şöyle

"Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimizin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50’sini karşılayarak, eli öpülesi çiftçimize yaklaşık 4.5 MİLYAR TL destekte bulunmuş olacağız. Alın ve akıl terini üretimle buluşturan, toprağımıza bereket katan çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz.(AA)

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