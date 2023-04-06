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Bakan Kirişci: Tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Jeotermalden elektrik üretelim, medikal anlamda, sağlıkla ilgili bunlardan yararlanalım, yine jeotermalden ev ısınmalarından da istifade edelim ama mutlaka tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım." diye konuştu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:18
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Bakan Kirişci'den Tarımda da jeotermal önerisi

Bakan Kirişci: Tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım
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Editör: Barış Atakan

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sultanhisar'da bir serada çilek hasadına katıldı. Burada tarım işçileriyle sohbet eden Bakan Kirişci, gazetecilere, üretmenin Anadolu'nun özünde olan bir faaliyet olduğunu belirtti.

"Jeotermalden elektrik üretelim" diyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Jeotermalden medikal anlamda, sağlıkla ilgili bunlardan yararlanalım, evet yine jeotermalden ev ısınmalarından da istifade edelim ama mutlaka tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım." diye konuştu.

Aydın'ın tarımsal üretimde örnek öncü şehirlerin başında geldiğini hatırlatan Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın pek çok üründe ilk dörtte, beşte. Bu manada başarıları her daim olan ve devam eden bir şehrimiz. Çilek denildiğinde de gerçekten Aydın'ımız, gerek iç pazar için gerekse ihracat için ciddi manada üretim yapıyor. Biz göreve geldiğimiz günden beri ısrarla ve inatla 'kent tarımı' diyoruz. Tarımından kastımız şu, tarım hiçbir zaman zaten ihmal edilemez ama kırsalı terk ederek, kentlere göç eden insanlarımızın da ihtiyaçlarını, onları da dikkate alarak bizim kırsalda üretmeye devam ediyor olmamız lazım. Bu çerçevede de bu bölge, Aydın, hem jeotermal altyapısı ve kaynakları nedeniyle hem de yıllardır üretimden kaynaklı tecrübeleri nedeniyle önemli bir ilimiz."

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