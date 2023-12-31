Bakan Koca 2023 hizmet verilerini paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Bakan Koca 2023 hizmet verilerini paylaştı
Bakan Koca, 2023 yılında gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılına ilişkin sağlık hizmet verilerini açıkladı.

Verilerle ilgili yaptığı paylaşımda Koca, “Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Video şu ifadelere yer verildi:
804 milyon 131 bin 471 muayene gerçekleştirildi. Acil servislerde 150 milyon 523 bin 406 başvuru karşılandı. 39 milyon 252 bin 502 ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi.

Yaşam projesi 70 ilde 474 sağlık tesisinde hizmet veriyor. 7 milyon 224 bin 462 kanser taraması gerçekleştirildi. 629 bin 717 Evlilik öncesi taraması gerçekleştirildi. 914 bin 510 SMA yeni doğan taraması gerçekleştirildi. 467 sigara bırakmada 176 bin 809 poliklinik hizmeti verildi. Tüm branşlarda 11 milyon 875 bin 556 ameliyat gerçekleştirildi.

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