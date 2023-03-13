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Bakan Koca deprem bölgesindeki hastanenin hizmete açılacağını açıkladı

Fahrettin Koca, Samandağ Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 14:56
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Bakan Koca deprem bölgesindeki hastanenin hizmete açılacağını açıkladı

Bakan Koca deprem bölgesindeki hastanenin hizmete açılacağını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4'lük depremin ardından tahliye edilen Samandağ Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Samandağ Devlet Hastanesi, 116'sı hekim olmak üzere 755 personeli, 42 polikliniği, 160 yatak kapasitesi, 5 ameliyathanesi, 22 diyaliz yatağı, diş polikliniği, yeni ihtiyaçlar sebebiyle güçlendirilmiş tüm imkanlarıyla hizmetlerine yeniden devam ediyor" dedi.

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