KKM'den geçen hafta 8 milyar 441 milyon liralık çıkış gerçekleşti

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KKM'den geçen hafta 8 milyar 441 milyon liralık çıkış gerçekleşti
Kurtarıcı olarak görülen daha sonra da kurtulmak için her çareye başvurulan Kur Korumalı Mevduat hesaplarından geçen hafta 8 milyar 441 milyon lira çıkış oldu. Toplam rakam 2 trilyon 258 milyar liraya geriledi.

Hazine'de kara delik oluşturan Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki son durum açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 818 milyar liralık zararını oluşturduğu iddia edilen KKM'de geçen hafta 8 Milyar 441 milyon lira çıkış oldu.

Kurtarıcı olarak gösterilip, Hazine'ye tam bir kara delik oluşturan KKM'de toplam rakam 8 Milyar 441 milyon lira düşüşle 2 Trilyon 258 milyar liraya geriledi

KKM hesaplarından geçen hafta hesaplardan 8 milyar 441 milyon liralık daha çıkış gerçekleşti. Böylece hesapların toplam büyüklüğü 2 trilyon 258 milyar liraya düştü. Aynı dönemde Merkez Bankası rezervleri de geçen hafta 2,2 milyar liralık kayıp yaşandı. Rezervler 124 milyar 80 milyon dolara geriledi. Toplan rezervin 64 milyar 967 milyon doları döviz, 59 milyar 113 milyon doları da altın rezervlerinden oluştu.

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