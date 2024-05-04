Balkanlardan giriş yaptı bugün kâbusu yaşatacak. Aman dikkat uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı. Açıklanan hava raporuna göre Türkiye’nin tamamında yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Rüzgarın Genellikle güney ve batı, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin yaptığı açıklamada kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yer aldı. Açıklamada, Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimleri için sel, su baskını ve yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan rüzgarın Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden 40-70 km hızla esmesi beklendiğinden tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.