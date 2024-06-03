Bakan Koca diyaliz skandalında sessizliğini bozdu. 3 kişi hayatını kaybetmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz merkezinde tedavi sonrası rahatsızlanan ve 3'ü hayatını kaybeden hastaların son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Olayın yaşandığı günden beri herhangi bir açıklama yapmayan Bakan Koca, bugün itibarıyla entübe durumda hastanın kalmadığını belirterek 14 hastanın ise tedavilerinin sürdüğünü, 16 hastanın ise taburcu edildiğini duyurdu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 25 Mayıs günü 2'si yoğun bakımda yatmakta olan 33 hastanın Burdur Devlet Hastanesi'nde girdiği diyaliz tedavisinin ardından eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastaların hastanede gözetim altına alındığını belirtti.

Acil durum değerlendirmeleri yapılarak, 2 yoğun bakım hastası dahil, hastaların 14'ünün entübe halde stabilize edildiğini belirten Bakan Koca, hastalardan 3'ünün Isparta, 23'ünün Antalya, 6'sının Afyon, 1'inin ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledildiğini ve nakledilen tüm hastaların sağlık durumlarını hassasiyetle takip ettiğini ifade etti.

"BUGÜN İTİBARIYLA ENTÜBE DURUMDA OLAN HASTAMIZ KALMAMIŞTIR"

Bakan Koca, bu süreçte eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle 1'i, önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki 3 hastanın hayatını kaybettiğini belirterek bugün itibarıyla entübe durumda olan hastanın kalmadığını aktardı. 14 hastanın tedavilerinin sürdüğünü belirten Bakan Koca, 16 hastanın ise taburcu edildiğini paylaştı.

Tedavileri devam eden hastaların durumlarının iyiye gittiğini ifade eden Koca “Kendilerine acil şifalar diliyorum" dedi.

"ÜZÜCÜ OLAYIN HER YÖNÜYLE YAKINDAN İLGİLENMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Bakan Koca paylaşımının devamında "Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.