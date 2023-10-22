Bakan Koca duyurdu: Türkiye Gazze'ye 20 uzman hekim gönderiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak" dedi.

KAYNAK: DHA
Bakan Koca duyurdu: Türkiye Gazze'ye 20 uzman hekim gönderiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yardım amacıyla tıbbi malzeme yüklü bir uçak gönderileceğini açıkladı.

Uçağın yarın sabah Mısır'a hareket edeceğini belirten Koca, 20 uzman hekimin de bölgede görevlendirileceğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır."

Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek. İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli."

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