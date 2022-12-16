Bakan Koca ilaç krizini 'Çözeceğiz' demişti. İşte o iki 'çözüm'

İstanbul'da ilaç sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Koca, ilaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attıklarını söyledi. Çözüm için gerekli adımları attıklarını söyleyen Koca, topu sektör temsilcilerine atarak ilaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attıklarını söyleyerek, "Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net, vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca, son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorununun çözümüne ilişkin, İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaş yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneğinden (EDD) 40'a yakın yönetici ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri katıldı.

TOPU SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE ATTI

Koca, burada yaptığı değerlendirmede, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımları hatırlatarak sıranın sektörde olduğunu savundu. İlaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Sektör temsilcileri de yapılan düzenlemeler için teşekkür ederek ilaç tedariki ile ilgili tüm imkanlarını seferber edip çözüme katkı sunacaklarını belirtti.

Koca, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net, vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" ifadesini kullandı.

İLAÇ FİYATLARINA YÜZDE 36,77 ZAM GELDİ

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, tüm ilaçlara yüzde 36,77 zam geldi. İlaç fiyatını belirleyen euro değeri yüzde 36,77 artırıldı. Sosyal medya hesabından ilaç zammına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi" dedi.

Resmi Gazete'de yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre, ilaç fiyatını belirleyen euro değerinde artışa gidildi.

Eklenen geçici maddede, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden bir euro değerinin, Aralık 2022 itibariyle yüzde 36,77 artırıldığı belirtildi.

Söz konusu düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmiş oldu.