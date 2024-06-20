Bakan Koca 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda hamile olan bir kadının bebeğine Spina Bifida tanısının konduğunu Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum beklenmeden ameliyat edildiğini ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu açıkladı.

Bakan Koca paylaşımını "Cerrahi uygulamada Türkiye’de bir ilk" notuyla yaptığı yaptı.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

"Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanım'ın bebeğine Spina Bifida tanısı konuldu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık. Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara neden oluyor. . Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyat edilerek çözülüyor.

Hem anne hem bebeği şanslı. Bebeğin ameliyatı doğum beklenmeden yapıldı. Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz."