Bakan Koca’dan depremzedelere tetanos aşısı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Tetanosa neden olan mikrop kolayca bulaşabilir. Tedbire büyük önem veriyoruz. Çok hafif de olsa hafif yara aldıysanız tetanos aşınızı yaptırın.” Sözlerini kullandı.

Koca, şunları belirtti:

"ŞEBEKE SUYUNU İÇME SUYU OLARAK KULLANMAYALIM"

"Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama numunesi alıyoruz. Gerekli önlemler alınmıştır. Şebeke suyunu İçme Suyu olarak kullanmayalım.

Su hayattır hep öyle kalsın, hastalık sebebi olmamıştır. Halk sağlığını tehdit eden unsur şu an yoktur.

Tetanosa neden olan mikrop kolayca bulaşabilir. Tedbire büyük önem veriyoruz. Çok hafif de olsa hafif yara aldıysanız tetanos aşınızı yaptırın."