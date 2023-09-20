Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Bakan Koca yaptığı açıklamasında, "Eris, halkımız için gündem olmaya değer değil" sözlerini kullandı.

Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Eris' varyantının sınırlı sayıda Türkiye'de de görüldüğü bilgisini paylaşarak, "Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler; ama halkımız için gündem olmaya değer değil" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs, salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. 'Eris' adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler; ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim" ifadelerini kullandı.

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