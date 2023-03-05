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Bakan Kurum'dan Malatya açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Tavşantepe Mevkisinde ilk etap için 349 kalıcı afet konutun inşasına başlandığını bildirdi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 12:34
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Bakan Kurum Doğanşehir'de 349 kalıcı afet konutunun inşasına ilişkin bilgi verdi

Bakan Kurum'dan Malatya açıklaması
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Doğanşehir'de kalıcı afet konutlarının inşa çalışmalarına ilişkin video paylaştı.

Paylaşımında, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlandığını, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmediklerini aktaran Kurum, depremden en çok etkilenen ilçelerden Doğanşehir'de de "kazmayı vurduklarını" kaydetti.

Bölgede, 78 noktadan 44'ünde 19 bin 464 metrelik sondajla zemin etüdü yaptıklarını, çalışmaların devam ettiğine işaret eden Kurum, "50 bin 565 hektar alandaki mikro bölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591'ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

En sağlam zemine inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Doğanşehir'de ilk etapta 349, ikinci etapta ise 608 afet konutu inşa edilecek.

Maksimum 5 katlı, 105 metrekare ve 3 artı 1 olarak planlanan afet konutlarının yapımında şehrin tarihi ve kültürü de korunacak.

Şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeleri planlayan bakanlık, master plan çalışmalarında, Türkiye'nin ileri gelen mimarlarıyla ortak çalışma yürütüyor.

Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil, zemini her türlü ayrıntılarıyla, mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, jeolog ve jeofizik mühendisleriyle eş zamanlı inceleyen bakanlık, afet konutlarını en doğru, en sağlam zeminde, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemiyle inşa edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük "Afet Konut Seferberliği"ni yürüten bakanlık, fay hatlarına uzaklık ve deformasyon haritaları çerçevesinde, 405 bin konut yapacak.

Bu kapsamda, bakanlık, 21 bin afet konutu için daha sözleşme imzaladı.

(Kaynak: AA)

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