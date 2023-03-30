30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tuzla’da ''İlk Evim” sosyal konut kuraları tamamlandı

Tuzla’da ''İlk Evim” sosyal konut kuraları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:55
Takip Et

Bakan Kurum duyurdu: İstanbul Tuzla'da İlk Evim sosyal konut kuraları tamamlandı

Tuzla’da ''İlk Evim” sosyal konut kuraları tamamlandı
+
Aa
-

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde, İstanbul için 50 bin sosyal konut kura çekiminin, Tuzla'da tamamlandığını duyurdu.

Kurum, "İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." açıklamasında bulundu.

Kuralar 19 Nisan'da İstanbul'da sona erecek

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Tuzla'da sona eren kura çekimleriyle ilgili asil ve yedek olarak belirlenen hak sahiplerinin kura sonuçlarına, bugünden itibaren e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 asil ve yedek hak sahibini belirlemek üzere kura çekimi ise Silivri Alibey Spor Salonu'nda bugün yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kura çekimleri de 1-19 Nisan tarihlerinde Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"İlk Evim" sosyal konut projesinde, ilk etapta 250 bin sosyal konutun kuraları, 19 Nisan'da İstanbul'da sona erecek.

Vatandaşların, "İlk Evim" 250 bin sosyal konut projesi kura sonuçlarına, e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" alanından bakılabilecek.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
2
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
3
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
4
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
5
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
6
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.