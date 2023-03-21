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214 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 214 prefabrik evin daha depremzedelere teslim edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:12
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Bakan Kurum duyurdu: Nurdağı ve İslahiye'de 214 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi

214 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Kalıcı konutlarımızı inşa edene kadar vatandaşlarımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu." notuyla prefabrik evlere yerleşen depremzedelerin görüntülerini paylaştı.

Ekiplerle gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, "Nurdağı ve İslahiye'de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde, evlere yerleşen depremzedeler memnuniyetlerini dile getirdi.

 

Depremzedeler, geçici yaşam alanlarında günlük ihtiyaçlarına ulaşabiliyor

Bölgede kurulan geçici yaşam alanlarına taşınan depremzedeler, günlük hayatta ihtiyaç duydukları birçok eşya ve araç gerece ulaşabiliyor.

Geçici yaşam evlerinde yastık, yorgan, yatak, halı, koltuk, mutfak eşyası, kişisel bakım eşyaları gibi ürünler yer alıyor.

Geçici yaşam alanlarında vatandaşlar ve çocuklar için sosyal donatı alanları da kuruldu. Alanlarda kadın ve erkek kuaförleri, giyim ve gıda alışverişlerini yapabilecekleri sosyal marketler, halk eğitim kursları, hayvan tedavi ve kurtarma merkezi, engelsiz yaşam ve uygulama merkezi, çocukların eğitimlerinin aksamaması için anaokulu, ilkokul, ortaokulun yanı sıra depremin olumsuz etkilerinin azaltması adına psikososyal destek birimleri de yer alıyor.

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