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Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira yardımlarını arttıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde kira yardımlarını arttıracağız" dedi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 06:01
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Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira yardımlarını arttıracağız

Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira yardımlarını arttıracağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı açıklamada kentsel dönüşümde kira yardımının arttırıldığını açıklayarak, "Kentsel dönüşümde kira yardımı, kamulaştırma yardımı, vatandaşımıza süreci yürütebilmesi adına finans desteği, faiz desteği gibi birçok destek veriyoruz. Kira yardımlarını arttıracağız" dedi.

Kira yardımlarındaki artışı açıklayan Kurum, "Şu an Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da bin 500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı. (İHA)

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