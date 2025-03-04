Bakan Kurum'dan İstanbullulara 'Yarısı Bizden' kampanyası çağrısı

Bakanlık, acil dönüşüme ihtiyaç duyulan İstanbul'da Yarısı Bizden desteğini sürdürüyor. 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu şehirde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Büyük dönüşümlerde ise 700 bin TL'lik hibe desteği sağlanıyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. İstanbul'da 15 bin ev ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor.

26 Nisan 2023'te başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda yenilenen evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Daha önce torunlarının deprem korkusundan uyuyamadığını anlatan Mikail Keleş, kampanyadan yararlanarak huzura kavuştuklarını belirtti.

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Torunu Ayşe Keleş ise yeni evlerinde artık deprem korkusu olmadan rahatça uyuyabildiklerini söyledi. Ev hanımı Halise Keleş de kampanyadan faydalanarak huzurlu bir yaşam sürdüklerini ifade etti.

Esnaf Yılmaz Arslan ise başvuru sürecini anlatarak, kampanyanın hayatlarını nasıl değiştirdiğini dile getirdi.