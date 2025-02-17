Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e 'Atma Ziya' replikli yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tartışmalı iddialarını yalanlayarak, sosyal medyada 'Atma Ziya' replikleri içeren bir video paylaştı. Murat Kurum Özgür Özel için, 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesabından Yeşilçam sinemasından 'Atma Ziya' repliklerini içeren bir videolu paylaşım yapan Bakan Kurum, "Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da. Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" dedi.