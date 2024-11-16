Bakan Mehmet Şimşek yeni enflasyon beklentisi. Pembe tablo çizdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

Piyasa Katılımcılar Anketinde, Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun, 12 ay sonra yüzde 27,2'lere düşeceği kaydedilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de o anketi gündemine aldı pembe bir tablo çizdi.

ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Ekimde yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun söz konusu ankete göre, 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesinin beklendiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu.

Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor.

Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz