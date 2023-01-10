Konut fiyatlarıyla ilgili kritik gelişme. Bakan Nebati açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta gelirlilere yönelik konut projesinin duyurulmasından sonra konut fiyatlarını artıran fırsatçılara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale edileceğinin sinyalini verdi.

Bakan Nebati şunları söyledi:

SATICI DA ALICI DA DİKKAT ETSİN

"Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar. Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var."