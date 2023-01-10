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Konut fiyatlarıyla ilgili kritik gelişme. Bakan Nebati açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati artan konut fiyatlarıyla ilgili atılacak adımlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 20:38
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Bakan Nebati açıkladı. Konut fiyatlarıyla ilgili kritik gelişme

Konut fiyatlarıyla ilgili kritik gelişme. Bakan Nebati açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta gelirlilere yönelik konut projesinin duyurulmasından sonra konut fiyatlarını artıran fırsatçılara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale edileceğinin sinyalini verdi.

Bakan Nebati şunları söyledi:

SATICI DA ALICI DA DİKKAT ETSİN

"Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar. Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var."

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Hakikat
10.01.2023 21:17
Çok komik olmuş bu konuşma beton ekonomisi kimin işine yarıyor. Mütaahit dostlarını niye üzsünler ki... 🤔  
 
Ayşem
10.01.2023 21:06
İnşallah birşeyler yaparsınız  
 
Asker
10.01.2023 21:06
Yabancıya konut satışını yasaklayın konut fiyatları en az yüzde elli ucuzlar yabancıya satış olduğu müddetçe konut fiyatları tavan yapar Türk milleti asla ev sahibi olamaz.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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