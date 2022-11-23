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Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını söyledi

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:39
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Bakan Nebati açıkladı. Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı

Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. 

"MASAK, FTX KAPSAMINDA İNCELEME BAŞLATTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin son dönemde önemli bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, dijital dönüşüm, blokzincir, dijital ödeme sistemleri gibi gelişmelerden bahsetti.

Türkiye'nin yerli ve milli kartı TROY ödeme sistemine değinen Nebati, tüm kart kullanıcılarına ve bankalara bu sistemi kullanmaları çağrısında bulundu.

Nebati, halihazırda Türkiye'de toplam 29 ödeme kuruluşu ve 45 elektronik para kuruluşunun aktif faaliyet gösterdiğine işaret ederek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yenilikçi ve inovatif yaklaşımı, hanehalkının finansal hizmetlere erişiminde finansal kapsayıcılık bakımından dijitalleşme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Öte yandan, dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar kadar risklerin de olduğunu göz ardı edemeyiz.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), gerekli tedbirleri ivedilikle alıp inceleme başlatmıştır. Böylesine büyük bir oluşumun çok hızlı bir şekilde iflas ve kriz sürecine girebildiğini hatırlatmak ve mevcut haliyle kripto para piyasasının azami ihtiyatla yaklaşılması gereken bir alan olduğunun altını çizmek isterim."

3,1 ALACAK VAR

Kripto varlık piyasasının son dönemdeki en büyük krizlerinden biri olan FTX'in iflasında toplam alacak miktarı ortaya çıktı. FTX iflas sürecinde yüksek miktarda alacağın söz konusu olması “bulaşma riski” endişelerini artırdı.

Kripto para işlem platformu FTX’in, iflas sürecinde alacaklılara 3,1 milyar dolar borçlu olduğu ortaya çıktı.

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