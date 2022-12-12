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Milyonların gözü kulağı bu açıklamadaydı. Bakan Nebati EYT çalışmalarının hangi noktada olduğunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:55
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Bakan Nebati EYT çalışmalarının hangi noktada olduğunu açıkladı

Milyonların gözü kulağı bu açıklamadaydı. Bakan Nebati EYT çalışmalarının hangi noktada olduğunu açıkladı
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Yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkında olduğu söyleyen Bakan Nebati, Enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Enflasyon bugün istisnasız tüm ülkelerin başlıca sorunu." dedi.

Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtları tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu. Bu süreçte ülkemizde de enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşadık. Yıllık enflasyon, Kasım ayındaki zirvesinden gerilemeye başlamıştır. Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ve diğer politikalarımız sayesinde Türk Lirasında sağladığımız istikrarlı seyir bu sonucun alınmasında etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir. Her ay bu düşüşler gerçekleşecektir.

"ÜLKEMİZ ORTALAMANIN OLDUKÇA ÜZERİNDE BÜYÜDÜ"

Yüksek enflasyon nedeniyle para politikaları sıkılaşırken, finansman maliyetleri artmış ve resesyon beklentileri güçlenmiştir. Böylece, 2022'de küresel büyümenin yüzde 3,2'ye gerilemesi öngörülüyor. Üretim ve istihdam kapasitesini artıran Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4 ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Ülkemiz bu güçlü performansını 2022 yılında da sürdürmüş; ilk üç çeyrekte yüzde 6,2 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde büyümüştür.

"İSTİHDAM TARİHİ ZİRVELERİ GÖRDÜ"

İstihdamı artırmak bizler için hayati önemdedir. Gayretlerimizin meyvesini aldığımızı görüyoruz. İlk on ayda istihdam artışı 1 milyon 227 bin kişi olmuştur. Ekim itibarıyla istihdam 31,2 milyon seviyesiyle tarihi zirveleri görmüştür.

"İHRACAT CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"

İhracat, Kasım itibarıyla yıllık 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ekim itibarıyla cari açık yıllık 43,5 milyar dolar gerçeklemiştir. Ancak, enerji ve altın hariç cari işlemler 49 milyar dolar fazlaya ulaşmıştır.

"SON İKİ AYDA KKM'DEN BÜTÇEYE AKTARIM YAPILMADI"

Ocak-Ekim döneminde KKM'ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık'ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır. 2022 Yılında 276,8 milyar TL vergi gelirinden vatandaşlarımız lehine vazgeçtik. "

Ocak ayında yüzde 25 olan TL cinsi sabit faizli borçlanmanın maliyeti Kasım'da yüzde 11'e geriledi. Merkez Bankası toplam brüt rezervi yıl sonundaki 111 milyar dolar seviyesinden bugün 125 milyar dolara yükselmiştir.

EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır.

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HUSEYIN CELIK
12.12.2022 22:21
titizlikle dediyse inanmayın yine kafa buluyor milletle..evraklar kayboldu 5-10 ay içinde sisteme girip açıklayacağız derlerse şaşırmam  
 
TC Bursa
12.12.2022 22:08
Allah Allah, gündüz eyt yi ilk kez duyan masum uzaylı gibiydi, akşam dünyaya dönmüş  
 
ÜLKÜCÜ
12.12.2022 22:05
Işıltı, gözlerdeki ışıltı, yalan söylediğini göstermektedir. Inşallah, hepsi biriden gider de ülkem nefes alır. En azından kimsenin gözlerinin ışıltısına bakmamıza gerek olmaz.  
 
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