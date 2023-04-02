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Afet bölgesinde 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki 10 ilde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından toplam 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti verildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 13:16
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Bakan Özer duyurdu: Afet bölgesinde 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek verildi

Afet bölgesinde 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek verildi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde yürütülen psikososyal destek hizmetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, "Depremden hemen sonra afet bölgesindeki 10 ilimizde rehber öğretmen, psikolojik danışmanlarımız tarafından 782 bin 739 öğrenci ve 443 bin 920 de velimiz olmak üzere toplam 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu. Bakanlığımızca, depremden etkilenen kişilerin temel fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, olası travma sonrası stres belirtilerinin olabildiğince azaltılması, kısa ve uzun dönemde daha uyum sağlayıcı bir işlevselliğin ve baş etmenin artırılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere psikolojik ilk yardım uygulandı. Ayrıca deprem bölgesinden diğer illere giden Bakanlığımız bünyesindeki kurum ve kuruluşlara yerleştirilen öğrenci ve velilerimizle yaklaşık 1 milyon 25 bin görüşme yapılarak psikolojik ilk yardım hizmeti sunuldu" dedi.

“44 NOKTADA DANIŞMA BİRİMİ OLUŞTURULDU”

27 Mart'ta eğitim öğretimin başladığı Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da psikososyal destek hizmetleri çalışmalarına devam edildiğini belirten Özer, "Bu illerde rehberlik ve araştırma merkezlerine bağlı 44 noktada 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Birimi' oluşturuldu. Bu birimlerin açılmasıyla birlikte Malatya'da 9 bin 8, Kahramanmaraş'ta 9 bin 849, Hatay'da 12 bin 677 ve Adıyaman'da 4 bin 844 öğrenci ve veliye rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Özer, henüz okulların açılmadığı ilçelerde psikososyal destek hizmetlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimlerince yürütüldüğüne işaret ederek, "Bu illerimizde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik motivasyon, hedef belirleme, sınav kaygısı gibi konularda çalışmalar yapılıyor. Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimlerince öğrencilerimizin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimleri de yapılan çalışmalarla destekleniyor" açıklamasında bulundu.

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