Bakan Özhaseki'den Dünya Çevre Günü mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Özhaseki'den Dünya Çevre Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, geleceğimiz için 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine ulaşmak adına çaba sarf ettiklerini ve bu sayede gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bakan Mehmet Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeşil bir çevre ve mavi bir gökyüzüne sahip yaşanabilir bir dünya için çevreyi koruma konusunda birlikte hareket edilmesinin önemini vurguladı.

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Dünyanın herkesin ortak yuvası olduğunu belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine ulaşmak için gayretle çalıştıklarını ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladığını söyledi. "Hepimizin bir dünyası var" diyerek mesajını tamamladı.

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