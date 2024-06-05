Bakan Özhaseki'den Dünya Çevre Günü mesajı

Bakan Mehmet Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeşil bir çevre ve mavi bir gökyüzüne sahip yaşanabilir bir dünya için çevreyi koruma konusunda birlikte hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Dünyanın herkesin ortak yuvası olduğunu belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine ulaşmak için gayretle çalıştıklarını ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladığını söyledi. "Hepimizin bir dünyası var" diyerek mesajını tamamladı.