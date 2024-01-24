Bakan Özhaseki'den 'Elazığ depremi' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’yi, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte, sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştürmekte kararlı olduklarını bildirdi.