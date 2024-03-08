Bakan Şimşek açıkladı: KDV ve MTV’ye zam yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te canlı yayın konuğu oldu.

Vergi artışı iddialarına ilişkin soruya yanıt veren Şimşek, ''KDV, MTV ve gelir vergisi artmayacak'' dedi.

Şimşek, düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önünde geçmek amacıyla da haziran ayından itibaren yeni POS cihazlarının kullanılacağını belirtti.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Harcamaları gözden geçireceğiz. Daha üretken, verimli alanlara yönelteceğiz. Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak.

Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir.

YENİ POS CİHAZLARI

Seçim öncesinde kasıtlı üretilen spekülasyonlar var. Hazirandan itibaren itibaren yeni bir nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile.

Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım.

“KDV VE MTV ARTMAYACAK”

Maalesef seçim öncesinde bazı çevrelerin özellikle seçim sonrası için belirsizlik, güvensizlik yaratma çabası var. Öyle bir hala aldı ki çok abartılı ifadeler. Bizim seçim sonrasına ilişkin orta vadeli programda ön görmediğimiz bir şey yapmayacağız.

Vergi ile ilgili tutumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. KDV genel oranları artırmayacağız. İstisnalar varsa, indirimli olanlar var ise bunu gözden geçireceğimizi zaten söylemiştik. Motorlu Taşıtlara ilave bir oran gündemimizde değil.”