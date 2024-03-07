Bakan Şimşek ağzından kaçırdı. Evi olan herkesi ilgilendiriyor

Kaynak: NTV
Bakan Şimşek ağzından kaçırdı. Evi olan herkesi ilgilendiriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tüm konut sahiplerini ilgilendiren bir açıklama geldi. Şimşek, zorunlu afet sigortasına ilişkin olarak, "Yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istiyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan program sayesinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini dile getirdi.

imsek1.jpgZORUNLU AFET SİGORTASI GELİYOR

Şimşek, yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istediklerini belirtti. Zorunlu afet sigortasıyla depremlere karşı konutları korumak için getirilen zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletilmesi planlanıyor.

Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istiyoruz.

Şu anda kaynaklar daha çok spekülatif alanlarda değerlendiriliyor.

Düşük tek haneli enflasyon öngörülebilirliği artırıyor, kaynakların verimli alanlara yönelmesini sağlıyor. Bu sene uygulanan program sayesinde Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek."

İlgili Haberler
Beş şehirde düşük faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası. Bakan duyurdu
Asgari Ücretliden 7 bin emekliden 5 bin TL kesilecek. Özgür Erdursun büyük felaketi açıkladı
Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. 2'si 5 yıldızlı 1'i 7 yıldızlı 3 otel yapacaktı
Türkiye’nin en değerli bankası belli oldu. Herkesin gözü bu bankanın kar ve varlıklarında
Son Haberler
Marketten aldığı irmik sıcak su dökülünce plastiğe dönüştü. Halk böyle zehirleniyor Gündem
Marketten aldığı irmik sıcak su dökülünce plastiğe dönüştü. Halk böyle zehirleniyor
TİKA, Filistinlilere 400 sefertası dağıttı Dünya
TİKA, Filistinlilere 400 sefertası dağıttı
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi Gündem
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı
Çorlu’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
Çorlu’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Abdülkadir Ömür İngiltere'de fark yarattı. Herkes onu konuşuyor Spor
Abdülkadir Ömür İngiltere'de fark yarattı. Herkes onu konuşuyor
Tesla'dan Türkiye'ye müjdeli haber. Önce Türkiye'ye gönderecek Otomotiv
Tesla'dan Türkiye'ye müjdeli haber. Önce Türkiye'ye gönderecek