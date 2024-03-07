Bakan Şimşek ağzından kaçırdı. Evi olan herkesi ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tüm konut sahiplerini ilgilendiren bir açıklama geldi. Şimşek, zorunlu afet sigortasına ilişkin olarak, "Yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istiyoruz" dedi.