Bakan Şimşek Dünya Bankası Başkanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ele alındı.

EKONOMİ PROGRAMINA GÜÇLÜ DESTEK

Görüşmede, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Türkiye'nin ekonomi programına olan desteğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca, 2024-2028 yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliği çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin temelleri değerlendirildi. Bu çerçevede, afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi konularına odaklanıldı.

DÜNYA BANKASI'NDAN TÜRKİYE'YE KAYNAK

Dünya Bankası, Türkiye'nin Eylül 2023'te açıkladığı Orta Vadeli Program'a (OVP) olan desteğini göstermek amacıyla Türkiye'ye ayırdığı kaynak miktarını 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkardı. Bu kaynak, OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda belirlenen önceliklere göre geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılacak.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Türkiye ile Dünya Bankası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik projelerin desteklenmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceği de vurgulandı.