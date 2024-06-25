Bakan Şimşek makam aracı tartışmasına ‘suni gündem’ dedi

Bakan Şimşek'ten makam aracı açıklaması

Bakan Şimşek, makam araçları tartışmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Şimşek, söz konusu paylaşımında, makam araçlarıyla ilgili bugün yayımlanan bir habere ilişkin, "Sözcü gazetesini memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" yorumunda bulundu.

"UYGULAMAYA KOYDUĞUMUZ PROGRAMIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Mehmet Şimşek, "Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz, makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, açıklamasının devamında “Milletimiz müsterih olsun” diyerek, bütçede disiplini tesis ettiklerini ve cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektiklerini ifade etti.

Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardıklarını belirten Bakan Şimşek, kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyor olduklarını, enflasyonun yakında çok hızlı bir düşüş sürecine gireceğini ve Türkiye’nin potansiyelinin çok yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Şimşek, açıklamasının sonunda, “Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız" ifadelerini kullandı.