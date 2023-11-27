Bakan Şimşek’in 5 aylık yönetiminde Hazine'nin borcu 1 buçuk trilyon lira arttı

Mehmet Şimşek'in 5 aylık ekonomi yönetimi döneminde Hazine'nin borcu 1,5 trilyon lira arttı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Şimşek’in 5 aylık yönetiminde Hazine'nin borcu 1 buçuk trilyon lira arttı

Merkezi yönetim borç stoku bu yılın ocak-ekim döneminde 2,2 trilyon lira artarak (yüzde 55,6) 6,3 trilyon liraya ulaştı. Borç stokunda bu yılın ilk on aylık döneminde gerçekleşen 2,2 trilyon liralık rekor büyümenin 1,5 trilyonunun, yeni ekonomi yönetiminin iş başında olduğu son beş ayda gerçekleştiği belirlendi.

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BORÇLAR DÖVİZE BAĞLI OLARAK KATLANDIKÇA KATLANIYOR

Bu dönemde iç borç stoku 1 trilyon 61,5 milyar liralık net artışla 2 trilyon 966,8 milyar liraya, dış borç stokunun TL karşılığı da net 1 trilyon 181,2 milyar liralık artışla 3 trilyon 310,1 milyar liraya yükseldi. Ekim sonu itibarıyla iç borcun 747,2 milyar liralık bölümü döviz cinsi kamu borçlanma kâğıdı ihracı kaynaklı borçlar kaynaklı. Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır bugünkü yazısında konuyu ele alarak, şu noktalara dikkat çekti:

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HER 100 LİRALIK BORCUN 65 LİRASI DÖVİZ CİNSİNDEN

"Dış borçlarla birlikte toplam dövizli borç stoku 4 trilyon 57,2 milyar lira ile toplam merkezi yönetim borç stokunun yüzde 64,6’sını oluşturuyor. Buna göre Hazine’nin yükümlülüğünde bulunan her 100 liralık borcunun yaklaşık 65 lirası döviz cinsinden.

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Kamu mali dengelerindeki bozulmaya bağlı olarak artan borçlanma ihtiyacı paralelinde büyüyen merkezi yönetim borç stokunda TL-döviz dengesi son on yılda tersine döndü. On yıl önce üçte biri döviz cinsinden olan merkezi yönetimin toplam borç stokunun, artık üçte biri TL cinsinden."

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