Bakan Şimşek'in parmağına ne oldu? Canlı yayında görüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek'in parmağına ne oldu? Canlı yayında görüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında savunma sanayiine kesilecek olan kredi kartı aidatlarına yönelik açıklamalarda bulunurken, parmağındaki detay dikkat çekti.

Bakan Şimşek gündeme oturan kredi kartlarındaki aidat ücretlerine yönelik açıklamada bulundu. 100 bin TL’nin üzerindeki kredi kartlarından senelik 750 TL’lik aidat ücretlerinin nereye neden harcanacağına dair açıklamada bulundu.

Şimşek “Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma sanayii projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok. Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç.” dedi.

ŞİMŞEK’İN PARMAĞINA NE OLDU?

Şimşek bu açıklamaları yaptığı esnada, parmağının sarılı olması dikkat çekti. Şimşek’in parmağına ne oldu bilinmiyor. Şimşek’in parmağının sarılı olması izleyicinin dikkati çekti. Şimşek’ten ve bakanlıktan buna yönelik herhangi bir açıklama geldi.

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