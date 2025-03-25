Bakan Şimşek'ten açıklama: Erdoğan'ın desteği tam!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştiriyor.

Citibank ve Deutsche Bank'ın düzenlediği web konferansına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan da katıldı.

"DÖVİZ TALEBİNİN YÜZDE 60'I YABANCIDAN GELDİ"

Bankacılara göre, Bakan Şimşek konuşmasında şu mesajları verdi:

"Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır.

"REZERVLERİ DESTEKLEMEK İÇİN DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANABİLİRİZ"

Finansal piyasalardaki volatilite azalacaktır. Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır.

Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz."