Bakan Şimşek'ten büyüme rakamları açıklaması: Dezenflasyon devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek'ten büyüme rakamları açıklaması: Dezenflasyon devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor.

İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu.

Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz.

Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz.

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