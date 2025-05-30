Bakan Şimşek'ten büyüme rakamları açıklaması: Dezenflasyon devam ediyor

Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor.

İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu.

Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz.

Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz.

Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor.



İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti.



Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu.



Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken… pic.twitter.com/9z1dqntc6M