Bakan Şimşek'ten büyüme rakamları açıklaması: Dezenflasyon devam ediyor

Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor.
İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti.
Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu.
Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz.
Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz.
Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 30, 2025
İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti.
Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu.
Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken… pic.twitter.com/9z1dqntc6M