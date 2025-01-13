Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması! 48,2 milyar dolar...

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı. Dış finansmana daha uygun şartlarla erişim arttı. Son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleşti. Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği’ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen Avro/Dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

CARİ AÇIK İŞLEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 442 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 81 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.