Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi!

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Martta yıllık 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın yılın ilk çeyreğinde milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini vurgulayan Şimşek, küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatının yüksek seyrettiğinin altını çizdi.

Şimşek, altın hariç cari işlemler dengesinin yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: