Bakan Şimşek'ten ‘Enflasyon’ mesajı: Son Çeyrekte Düşüş Bekliyoruz

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Şimşek'ten ‘Enflasyon’ mesajı: Son Çeyrekte Düşüş Bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun son üç ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 seviyesine indiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreci belirginleşiyor. Aylık enflasyon, geçici unsurların etkisiyle yüzde 2,5, yönetilen fiyatlar hariç yüzde 1,4 oldu. Ayrıca, aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra ilk kez negatif gerçekleşti" dedi.

Finansal istikrarın güçlenmesi ve ekonomideki dengelenmenin etkisiyle son çeyrekte enflasyonun ana eğiliminde düşüş beklediklerini belirten Şimşek, yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığında kalacağını öngördüklerini dile getirdi.

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