Bakan Şimşek'ten ‘Enflasyon’ mesajı: Son Çeyrekte Düşüş Bekliyoruz

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun son üç ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 seviyesine indiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreci belirginleşiyor. Aylık enflasyon, geçici unsurların etkisiyle yüzde 2,5, yönetilen fiyatlar hariç yüzde 1,4 oldu. Ayrıca, aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra ilk kez negatif gerçekleşti" dedi.

Finansal istikrarın güçlenmesi ve ekonomideki dengelenmenin etkisiyle son çeyrekte enflasyonun ana eğiliminde düşüş beklediklerini belirten Şimşek, yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığında kalacağını öngördüklerini dile getirdi.