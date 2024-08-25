Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine yakın takip. 153 milyon TL ceza

Mehmet Şimşek kira gelirlerine ilişkin beyanname döneminin bitmesinin ardından yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek yıl başından bu yana kira gelirlerini beyan etmesi gerekenlerin tespitine yönelik çak sayıda çalışma yaptıklarını açıkladı.

700 BİN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kira beyanname döneminin sona ermesinin ardından yaklaşık 700 bin kişinin tespit edildiğini aktaran Şimşek bu kişilere bilgilendirme ve hatırlatma SMS’leri gönderildiğini söyledi.

Bununla beraber evini kiraya verip ancak banka kayıtları içerisinde yer almayan mükelleflerinde tespit edilmesi için amacıyla tapu ve nüfus idarelerinden alınan bilgilerden hareketle potansiyel olarak kiraya verildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyon konut nezdinde fiili denetim çalışması başlatıldığını açıkladı.

153,4 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Şimşek vergi dairesi başkanlığı tarafından 400 binden fazla adreste kontrol yapıldığını, beyanname vermediği için vergi dairesine çağırılanlar için 153,4 milyon lira ceza ihbarnamesi düzenlendiğini açıkladı.

Öte yandan söz konusu çalışma sonrasında uyum göstererek kendiliğinden beyan gösteren 46 bin kişi hakkında 200.7 milyon liralık gelir vergisi beyan edildiğini kaydeden Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Diğer taraftan, kira geliri elde edenlerin hızlı ve kolay şekilde tespit edilebilmesi amacıyla Dijital Vergi Dairesine ve GİB Mobil'e eklenen 'Kira bildirim formu' ile kiralanan konut ve iş yerlerine ilişkin bilgilerin kiracılar tarafından elektronik olarak Başkanlığa bildirilebilmesi sağlandı.

23 binden fazla kiracı tarafından bu form doldurularak kiralanan taşınmazlara ilişkin bilgi verildi. Tüm bu çalışmalar neticesinde beyan dönemi içerisinde 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi ve 399,2 milyar lira matrah ve 126,9 milyar lira vergi beyan etti."

-1 MİLYON MÜKELLEFE HATIRLATMA YAPILDI

Bakan Şimşek, GİB'in, beyan döneminin sona ermesinin ardından bir kez daha, hem IBAN üzerinden hem de nakit olarak kira geliri tahsil ettiği halde beyanname vermeyen yaklaşık 1 milyon mükellefe beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatan SMS'ler gönderdiğini belirterek, "GİB tarafından yapılan bu hatırlatmalara istinaden beyan döneminden sonra 95 bin 989 mükellef tarafından beyanname verilerek 18,3 milyar lira matrah ve 1,2 milyar lira vergi bildiriminde bulunuldu. Başkanlık bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek" şeklinde konuştu

Söz konusu mükelleflerin vergi dairesindeki işlemler başlamadan önce Vergi Usul Kanunu'ndaki pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verme hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Pişmanlıkla beyanname verilmesi durumunda vergi ziyaı cezası kesilmiyor. Mükellefler beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda verip, vergilerini banka kartı veya kredi kartıyla ödeyebiliyor." dedi.