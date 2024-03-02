Bakan Şimşek’ten ihracat değerlendirmesi

Kaynak: AA
Bakan Şimşek’ten ihracat değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, “Program çalışıyor. Ekonomide dengelenme devam ediyor" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, şunları kaydetti: "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz."

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