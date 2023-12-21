Bakan Şimşek'ten ‘KKM’ açıklaması: Önümüzdeki sene çıkış tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerine konuşma yaptı.

Konuşmasında "tozpembe bir tablo çizmediğini, dünyada ve Türkiye'de önemli sorunlar olduğunu" belirten Şimşek, uygulamalarının son birkaç aydır olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Şimşek, "Piyasada güven tesis edildi. Bütün bu yansımaları ortaya koydum" diye konuştu.

“‘İKİLİ İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE KAYNAĞA İHTİYAÇ YOK’ DEMEK İSTEDİM"

Hiçbir kaynağın maliyetsiz olmadığını vurgulayan Şimşek, milletvekillerinden gelen eleştiriler üzerine "Paraya ihtiyacımız yok" sözlerine açıklık getirdi. Şimşek, "Bana 'Ülke ülke dolaşıyorsunuz, bir şey gelmedi' denildi. Ülkeleri dolaşırken programımızı anlatıyoruz. Dış kaynak ihtiyacımızı piyasadan temin etmeye başladık. 'İkili ilişkiler çerçevesinde kaynağa ihtiyaç yok' demek istedim" dedi.

“TEKERLEĞİ YENİDEN KEŞFETMİYORUZ, HEDEFLERİMİZ GERÇEKÇİ”

Enflasyon hedeflerinin tutturulup tutturulamayacağına ilişkin soruları yanıtlayan Mehmet Şimşek, "Şu anda para politikası, enflasyonu çok güçlü şekilde çapalamaya başladı. Enflasyon beklentileri hızla düşüyor. Önümüzdeki aylarda göreceksiniz piyasanın enflasyon beklentileriyle bizim hedefimiz örtüşecek. Buna inanıyorum çünkü biz doğru politikalar uyguluyoruz. Tekerleği yeniden keşfetmiyoruz, dünya bu işi nasıl yapıyorsa aynı çerçevede yapıyoruz. Dolayısıyla hedeflerimiz gerçekçidir" diye konuştu.

“BU SENEKİ BÜTÇE AÇIĞI, HEDEFLEDİĞİMİZ 6,4'ÜN OLDUKÇA ALTINDA OLACAK”

Bu seneki bütçe açığı hedefinin yüzde 6,4 olduğunu anımsatan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak-Mayıs cari vergi tahsilat ve tahakkuk oranına bakarsanız, yüzde 90'ı aşmış durumda. Dolayısıyla yüzde 90'ın üzerine çıkınca, ilave gelir tahsilatı elde ettik. Çok büyük ihtimalle bu seneki bütçe açığı, hedeflediğimiz 6,4'ün oldukça altında olacak. Biz bu çerçevede, deprem hariç, muhtemelen Maastricht Kriterleri'ni tutturmuş olacağız. Bu büyük bir başarıdır"

Şimşek, 2024 yılının büyümesine ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu söyleyerek, "2024 yılında küresel finansal koşulların daha elverişli hale geleceğini düşünüyoruz. Fon akışının güçleneceğini düşünüyoruz ve büyümedeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacağını düşünüyoruz. Hedef olarak yüzde 4'ü koyduk, onu gerçekleştirmeye çalışacağız ama 2023'e ilişkin tereddüdümüz yok. Büyük ihtimalle, 2023 büyümesi Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 4,4 olarak gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

“İÇ TALEP EKSENLİ BÜYÜYORUZ, BU DA ENFLASYON VE CARİ AÇIK DEMEK”

Sadece iç talep eksenli büyüme kaydedildiğini söyleyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Cari açık ve enflasyonu kontrol altına almak için büyümenin yeniden dengelenmesi lazım. Yani parasal sıkılaştırma, bütçe disiplini yoluyla iç talep daha ılımlı hale gelecek. Dış talep de inşallah, AB'de kısmi toparlanmayla, ihracata verdiğimiz çok güçlü desteklerle birlikte net ihracatın katkısı bu sene negatif, gelecek sene belki yüzde 0,4 civarı pozitife döner diye bir hedef koyduk. O anlamda umutluyuz. İstihdam yaratan bir büyüme var, bu anlamda kaliteli bir büyüme; kompozisyonu anlamında iyileştirmeye muhtaç."

“SICAK PARA PEŞİNDE DEĞİLİZ”

Mehmet Şimşek, cari açığın finansmanını iyileştirmek istediklerini belirterek, "Hiçbir şekilde 'Sıcak para gelsin, onun üzerinden rezervler artsın, biz burada rahatlayalımın' peşinde değiliz. Tabii ki piyasa mekanizması içerisinde her türlü kaynak akışı olacak, oluyor da, biz buna açığız ama bizim tercihimiz doğrudan yatırımlar, sermaye benzeri, uzun vadeli" dedi.

“KKM'DEN ÇIKIŞI HIZLANDIRACAĞIZ”

Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkışı hızlandırmak istediklerini dile getiren Mehmet Şimşek, "Muhtemelen önümüzdeki aylarda rezerv birikiminin güçlenmesiyle birlikte KKM’den çıkışı hızlandıracağız. KKM'den çıkış stratejisini ekibimizle birlikte net bir şekilde ortaya koyduk ve çıkış başladı; 3,4 trilyon liradan 2,7 trilyon liraya düştü. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak. Erken veya geç. Ben niye burada net konuşmuyorum? Çünkü piyasa koşullarına bağlı. Rezerv birikimi bu hızla giderse biz çok hızlı bir şekilde bu süreci tamamlamış olacağız" ifadelerini kulllandı.

Konuşmaların ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.