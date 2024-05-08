Bakan sokak köpekleri için net tarih verdi. 'Şimdi o kısımdayız'

Bakan Yumaklı, bu çalışmanın Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çalışma dâhilinde dünyadaki örnekler incelendi ve taslak hazırlandı. Herkes sorumluluklarını yerine getirecek, kanuni düzenleme gerekiyorsa yapacak, şimdi biz o kısımdayız" dedi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TOPLAM KÖPEK SAYISI: 668.900

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hayvan bakımevleri, hayvan hastaneleri ve sokak köpekleri sayısı hakkında TBMM Dilekçe Komisyonu'na bilgi sundu.

Verilen bilgilere göre, Türkiye genelinde 326 hayvan bakımevi ve 33 hayvan hastanesi faaliyet gösteriyor.

Son beş yıl içinde 1 milyon 310 bin 108 köpek kısırlaştırıldı, 2 milyon 704 bin 768 köpek aşılanarak rehabilite edildi ve 274 bin 940 köpek yeni yuvalarına kavuştu.

Türkiye'nin üç büyük şehrinde toplamda 668 bin 900 başıboş sokak köpeği yaşamakta.

İzmir'de 450 bin, İstanbul'da 128 bin 900 ve başkent Ankara'da ise 90 bin sokak köpeği bulunuyor.